Mai mulți soldați ruși înarmați cu kalașnikov stau nemișcați în piața principală a orașului siberian Chita, scriu jurnaliștii BBC, care au realizat un reportaj.

Soldații, care sunt din gheață, reprezintă o nouă ”demonstrație de patriotism” a dictaturii rusești, notează jurnaliștii.

Statuile de gheață pot rezista mult timp, în condițiile în care, în orașul siberian, temperaturile ajung la -33 de grade.

Locuitorii se opresc să admire statuile și unii își fac selfie-uri cu ele. Aceștia le-au spus jurnaliștilor BBC că sunt de acord cu decizia autorităților de a decora astfel orașul de Crăciun.

🤡 Officials in #Russia are forcing citizens to celebrate the New Year within a "patriotic concept". Instead of the usual winter characters, the main square of the town of #Chita was decorated with sculptures of the occupiers made of ice. pic.twitter.com/c9mXSOp5F9