Apar noi mărturii despre soldații nord-coreeni care luptă în armata lui Vladimir Putin. Mii dintre ei sunt în regiunea Kursk a Rusiei, ocupată parțial de ucraineni, și se pregătesc să intre în luptă. Militari ruși, care au căzut prizonieri la forțele Kievului, au povestit despre noii lor aliați.

Pușcașii marini din Brigada 810 Gardă din Sevastopol duc greul luptelor pentru alungarea ucrainenilor din Kursk. Această unitate de elită a suferit deja pierderi foarte grele și chiar au înregistrat un mesaj video în care își acuză comandanții că îi folosesc drept carne de tun, pentru că îi trimit la atac împotriva pozițiilor ucrainene fortificate.

"We are being sent to be slaughtered like cannon fodder, into the enemy's fortified machine gun pillboxes, into a head-on collision"

