Revolta recruților ruși filmată într-o gară de la granița cu Ucraina: ”Nimeni nu are nevoie de noi, absolut zero pregătire” VIDEO

Aproximativ 500 de ruși mobilizați au reclamat că au fost abandonați în regiunea Belgorod, aproape de granița cu Ucraina, relatează Novaya Gazeta.

Într-un videoclip cu soldații respectivi, ei reclamă că li s-au dat arme, dar că nu au fost repartizați la nicio unitate militară.

Jurnalistul Radio Europa Liberă Mark Krutov a remarcat că unul dintre ei poartă simbolurile grupării Wagner. Un alt soldat este rusul Serghei Surkov, care mai înregistrase recent un videoclip în care vorbea despre problemele din armată.

”Acum suntem în regiunea Belgorod. Suntem 500 în zonă, înarmați, dar nu suntem repartizați la nicio unitate. Timp de o săptămână am trăit în condiții absolut crude. Fără sprijin material, absolut nimic.

Nimeni nu știe unde merge. Avem arme, dar nu sunt înregistrate pe numele nostru. Acesta este articolul 222 din Codul penal al Federației Ruse. Nimeni nu are nevoie de noi, absolut zero pregătire. Am cheltuit al naibii de mulți bani doar ca să mâncăm și nu mai vorbim de muniție”, au declarat soldații.

