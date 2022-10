Soldații ruși, botezați pe frontul din Ucraina în saci pentru cavadre FOTO

Un preot rus a mers pe front pentru a-i boteza pe soldații care au invadat Ucraina, relatează Pravda.

Preotul Viktor Ivanov a precizat că a făcut acest lucru după ce mai mulți soldați și-au exprimat dorința de a fi botezați.

Într-un mesaj postat pe rețeaua rusă de socializare VKontakte, el a postat mai multe fotografii, povestind că, în lipsa unui lighean în care să pună apa, a folosit saci utilizați în mod normal pentru transportul cadavrelor.

Pe un copac a fost așezată o cutie de muniții, în care a fost pus un sac de plastic. Tot de copac a fost agățată și o icoană cu Maica Domnului. A mai fost adusă o cutie de carton, acoperită cu un alt sac de plastic, în care să se scurgă apa.

Ufa priest Viktor Ivanov came to the front and christening the Russian military in body bags, because they did not have a basin. pic.twitter.com/BtmD82E1If