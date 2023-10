Un nou videoclip care pune la îndoială dotarea armatei ruse în plin război circulă pe rețelele de socializare, devenind viral.

Mai mulți soldați ruși au fost filmați în timp ce îndeasă rachete într-un lansator multiplu Grad folosind lada în care sunt ținute proiectilele.

Videoclipul a fost distribuit de Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne.

Charging MLRS Grad, Russian army style.

Second army in the world, they said... pic.twitter.com/u8x7mI6Oz7