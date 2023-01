Momentul când mai mulți soldați ruși sunt ”măturați” de pe un vehicul blindat de tunul unui alt tanc care le aparținea VIDEO

Un tanc rusesc a ”măturat” cu propriul tun un grup de militari ruși aflați pe un vehicul blindat, momentul fiind postat pe rețelele de socializare.

În înregistrarea video apar mai multe tancuri distruse. Din unul iese fum, ceea ce sugerează că a fost lovit cu puțin timp în urmă de artileria ucraineană.

Când încercau să iasă dintr-unul dintre vehiculele militare, soldații ruși au fost loviți de tunul unui tanc, care se apropie extrem de mult. După ce au căzut, aceștia încep să fugă.

Russian tanks gun accidentally sweeps the deck of a troop carrier, knocking off all the men trying to get out and injuring some. It appears to be a high stress situation. In the last moments, the infantry chooses to leave their wounded comrade behind some cover, and run away. https://t.co/DjaVBoiR8E