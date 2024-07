O bloggeriță prorăzboi afirmă că armata rusă își forțează soldații mutilați să se întoarcă în prima linie a frontului, în timp ce trupele se luptă deja cu tifosul și holera din tranșee.

Anastasia Kașevarova a povestit pe contul ei de Telegram cum soldații schilodiți sunt forțați să se întoarcă înapoi pe front, în regiune Samara, Republica Populară Donețk, potrivit The Mirror.

Rapoarte neconfirmate de surse independente dezvăluie focare de holeră și tifos în tranșeele ruse.

„Aproximativ 50 de militari ai unității militare 52562, Divizia 47 tancuri, Regiment 26, care au ordin de concediu de 45 de zile, au fost trimiși în prima linie cu încălcarea indicațiilor medicilor. Acum sunt în linia a doua, dar li s-a spus că în zilele următoare vor fi trimiși pe poziții din față”, povestește Kașevarova.

Bloggerița mai spune că militarii răniți sunt pur și simplu inutili pe front.

„Acești oameni din prima linie sunt pur și simplu inutili! Oferă-le ocazia să se vindece, să se odihnească. Ceea ce faceți acum este doar o risipă stupidă și cinică de oameni?”, mai spune bloggerița.

