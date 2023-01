Soldați ucraineni filmați când joacă fotbal pe câmpul de luptă. "De aceea sunt cei mai buni" VIDEO

Un videoclip în care apar soldați ucraineni care joacă fotbal pe câmpul de luptă a fost distribuit pe rețelele de socializare.

Videoclipul, distribuit de Asociația Ucraineană de Fotbal, a fost postat în timp ce trupele își întăresc forțele în regiunea Donbas și resping atacurile constante asupra orașului Bahmut, notează SkyNews.

”Războinicii joacă fotbal oriunde, oricând și în orice condiții. De aceea sunt cei mai buni fotbaliști, câștigători ai campionatului special al Ucrainei și victorioși pe câmpul de luptă”, se arată în mesajul care însoțește înregistrarea.

Warriors play football anywhere, anytime and under any conditions. That is why they are the best football players, winners of the special championship of Ukraine and winners on the battlefield.

Source: the Ukrainian Association of Football pic.twitter.com/E8SM3fNG73