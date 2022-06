Pe lângă curaj, ucrainenii sunt lăudați și pentru inventivitate.

Deși au primit arme de la Occident, numărul acestora este insuficient pentru a respinge atacurile rușilor. De aceea, soldații ucraineni găsesc diferite metode pentru a se antrena mai bine.

Una dintre ele a constat în ”modernizarea” unei mitraliere ușoare.

Imagini de la antrenamente au fost făcute publice pe contul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează luptele din Ucraina.

#Ukraine: What happens when pre-WW2 weapons meet inventive people: Ukrainian forces training with a vintage DP-27 light machine gun that has had optics and a suppressor added. pic.twitter.com/WQjlLNMmA4