Reacția fără egal a autorităților ruse după ce un cetățean și-a pus în geam steagul Ucrainei și mesaje anti-război VIDEO

Un locuitor din Krasnoiarsk, Siberia, a avut parte de o ”surpriză” după ce și-a pus în geamuri steagul Ucrainei și un poster anti-război.

Imaginile, filmate dintr-un bloc aflat vizavi, au fost postate pe Twitter de canalul Nexta.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

La etajul al treilea se văd la geamurile unui apartament steagul Ucrainei și un poster pe care a fost scris un mesaj anti-război, potrivit sursei citate.

În imagini apare o macara mobilă, care urcă la etajul al treilea al blocului, până în dreptul geamurilor.

Ulterior, persoana aflată în macara vopsește în alb geamurile prin care se vedeau mesajele, filmarea terminându-se înainte ca aceasta să acopere și steagul.

A resident of #Krasnoyarsk put an anti-war poster on the window of his house and hung the flag of #Ukraine. Public utilities simply painted white paint over the window. pic.twitter.com/Wnv291lDnt