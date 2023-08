Momentul când steagul Ucrainei este înălțat în satul Urojaine, eliberat după lupte crâncene VIDEO

Armata ucraineană a anunțat miercuri, 16 august, că a eliberat satul Urojaine din Donețk.

Urojaine se află în apropierea satului Staromaiorske, pe care soldații ucraineni l-au recucerit în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat un videoclip cu secvențe din luptele care au avut loc și momentul când soldații au înălțat steagul ucrainean. Steagul a fost înălțat lângă un monument dedicat soldaților sovietici care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit Adevărul.

”Militarii Brigăzii 35 de infanteriștii marini [...] împreună cu camarazii lor din Brigada 38 de infanteriști marinii și cu participarea altor unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei, au eliberat o altă așezare, Urojaine, în regiunea Donețk, ca parte a acțiunilor de contraofensivă”, a transmis armata ucraineană, care a distribuit clipul.

Liberation of Urozhaine village by the 35th and the 38th Marine Brigades.

The Ukrainian offensive operation continues. pic.twitter.com/wBcvSfG9vX