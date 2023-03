De ce continuă Ucraina lupta în Bahmut. Strategia, dezvăluită de consilierul lui Zelenski

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean, a dezvăluit de ce armata face eforturi uriașe pentru a continua lupta din Bahmut.

Potrivit acestuia, bătălia de acolo scoate din luptă cele mai bune unități ale Rusiei și afectează capacitatea militară a armatei și a grupului Wagner. Acest lucru este extrem de important în contextul în care Ucraina pregătește o contraofensivă, relatează Reuters.

”Rusia și-a schimbat tactica”, a spus Podoliak într-un interviu publicat de ziarul italian La Stampa. ”A trimis spre Bahmut o mare parte din personalul său militar instruit, cu rămășițele armatei sale profesioniste, precum și cu companiile private. Așadar, avem două obiective: să le reducem cât mai mult posibil personalul capabil și să-i blocăm în câteva bătălii cheie obositoare, să le perturbăm ofensiva și să ne concentrăm resursele în altă parte, pentru contraofensiva de primăvară. Așadar, astăzi, Bahmut este complet eficient, depășind chiar și sarcinile-cheie”, a spus Podoliak. El a precizat că o contraofensivă ucraineană ”va avea loc în două luni”, potrivit Digi24.

#Donetsk Oblast: #Bakhmut Update:#Russian forces likely advanced northwest of Bakhmut on March 9 amidst a likely increased tempo of Russian offensive operations in the area. https://t.co/u8zLUecXkB https://t.co/SpIL037PY1 pic.twitter.com/a9RVCK86kJ