SUA, interesate să cumpere arme de asalt din România. Anunțul oficial postat pe site-ul guvernului

AK-74 FOTO US Army

US Army vrea să cumpere mai multe arme de asalt, precum cele de tip AK-74, de fabricație rusească. Potrivit anunțului, armata SUA este însă deschisă să cumpere și copii realizate în alte țări, precum România.

US Army, prin Army Contracting Command – New Jersey (CCNJ), vrea să achiziționeze și o serie de piese de schimb pentru aceste arme.

”Sistemele de arme de interes sunt cele care urmează modelul puștilor din România (ex. md.86), Rusia (ex. AK-74) și Germania de Est (ex. MPi AK74). Armele fabricate în altă parte sunt, de asemenea, de dorit, dacă respectă modelul AK-74”, se precizează în anunțul de pe site-ul guvernului american.

De asemenea, se mai menționează că sunt căutate arme de asalt funcționale AK-74, de preferat exemplare noi, dar sunt considerate acceptabile și cele aflate în stocuri vechi/nefolosite, recondiționate sau din surplus militar, atât timp cât se dovedește că sunt sigure pentru trageri, potrivit Adevărul.

Armele de asalt asamblate din piese utilizate anterior sau din kit-uri de piese sunt, de asemenea, de interes pentru Armata SUA.

Conform ”The War Zone”, este posibil ca armele cumpărate să fie trimise forțelor ucrainene.

