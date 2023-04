SUA impun restricții de export unor companii din mai multe țări, printre care Turcia, China și Spania. Cum au sprijinit armata rusă

Departamentul pentru Comerţ al SUA a anunţat miercuri, 12 aprilie, impunerea unor controale de export în cazul a zeci de companii din China, Turcia şi alte ţări, pentru sprijinirea industriilor militare şi de apărare ale Rusiei, transmite Reuters.

În total, au fost făcute 28 de completări la ”Lista de entităţi” din SUA, ceea ce înseamnă că furnizorilor li se interzice să livreze tehnologia americană către companii incluse pe listă, cu excepţia cazului în care furnizorii pot obţine o licenţă dificil de primit de la Departamentul pentru Comerţ.

Cinci entităţi chineze, două companii ruseşti şi două companii turceşti au fost numite pentru încercarea de a se sustrage de la controalele exporturilor şi pentru achiziţionarea sau încercarea de a achiziţiona articole de origine americană în sprijinul armatei Rusiei.

Printre companiile chineze numite se numără STK Electronics, Wynn Electronics Co, ETC Electronics Ltd, Avtex Semiconductor Limited, Yongli Electronic Components şi Newsuntech Electronics Limited.

Companiile nu au putut fi contactate imediat sau nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Alte companii sunt adăugate pe listă pentru coordonarea zborurilor, asistarea în transferul de vehicule aeriene fără pilot iraniene, personal şi echipamente aferente din Iran în Rusia, în timp ce 16 companii au fost vizate pentru căutarea de articole în numele ruşilor deja desemnaţi pe lista roşie sau acoperite de sancţiunile Trezoreriei SUA.

Ads

Acestea a includ şi alte şapte companii din China.

SUA au impus noi restricţii Rusiei de la începutul anului 2022, după invadarea Ucrainei.

Departamentul pentru Comerţ a adăugat pe listă aproximativ 400 de entităţi în legătură cu Rusia, din februarie 2022.

Departamentul spune că, în urma acestor restricţii de export, industria rusă de apărare a fost afectată de ”o lipsă de tehnologie”.

”Controalele de export au împiedicat capacitatea Rusiei de a-şi susţine, repara şi reaproviziona armamentul”, a spus departamentul în februarie.

Anunţul a făcut parte dintr-o ”reprimare a evaziunii din ţări terţe”, în coordonare cu Departamentele de Stat şi Trezorerie, pentru a împiedica Rusia să acceseze tehnologia americană prin alte ţări.

Alte companii numite au sediul în Singapore, Spania, Siria, Turcia, Emiratele Arabe Unite şi Uzbekistan.

”Statele Unite acţionează cu viteză şi coordonare, ca răspuns la încălcarea flagrantă a dreptului internaţional de către Putin”, a declarat Don Graves, secretar adjunct pentru Comerţ.