Liderii UE și ai SUA au reacționat luni, 27 iunie, după atacul cu rachete al Rusiei asupra unui centru comercial din centrul Ucrainei.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a transmis că ”lumea este îngrozită” de atacul aupra mall-ului din Ucraina.

”Este cel mai recent dintr-un șir de atrocități. Vom continua să-i sprijinim pe partenerii noștri ucraineni și să tragem la răspundere Rusia, inclusiv pe cei responsabili de atrocități”, a scris Blinken pe Twitter.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a numit atacul „o lovitură îngrozitoare”.

”Tacticile rusești care au rolul de a speria și intimida nu vor funcționa niciodată”, a scris liderul european pe Twitter.

Michel a transmis că Ucraina va primi în continuare sprijin de la partenerii din G7 și a transmis ”condoleanțe profunde familiilor victimelor.”

