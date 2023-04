Aproximativ 50 de aliaţi ai Ucrainei, îndemnaţi de președintele Volodimir Zelenski să livreze armament şi muniţie suplimentare, se reunesc vineri, 21 aprilie, în Germania pentru a-şi coordona ajutorul militar acordat Kievului, care afirmă că pregăteşte o contraofensivă de amploare, relatează AFP.

Această reuniune, organizată în baza americană Ramstein, în sudul Germaniei, de către secretarul american al Apărării Lloyd Austin, se desfăşoară în prezenţa secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, care tocmai s-a întors de la Kiev, unde a făcut o vizită-surpriză joi.

Tomorrow will be the 11th meeting in Ramstein. pic.twitter.com/Lm0bHctByj

The US Defense Minister arrived in Germany.

Jens Stoltenberg a discutat joi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care îndeamnă în mod neîncetat Occidentul să-i livreze blindate, artilerie şi muniţie - suplimentare -, dar şi avioane de luptă şi sisteme de tir cu rază lungă de acţiune, pentru a ataca depozte ruseşti, departe în spatele liniei frontului.

⚡️Ukrainian Minister of Defence @oleksiireznikov met with his American counterpart Lloyd #Austin before the start of the meeting in #Ramstein Air Base, #Germany .

Uniunea Europeană şi Statele Unite - ale căror stocuri se epuizează, care se tem de o escaladare a conflictului şi care se confruntă cu probleme logistice - s-au arătat mai prudenţi decât şi-a dorit Kievul.

Zelenski l-a îndemnat joi pe Stoltenberg să-l ajute ”să depăşească reticenţa partenerilor (noştri) privind livrarea anumitor arme”.

Livrarea de avioane de vânătoare Ucrainei creează disensiuni între susţinătorii Kievului.

Germania este extrem de reticentă.

Slovacia şi Polonia au început să livreze Ucrainei avioane de vânătoare de tip MiG-29 de concepţie sovietică, iar Varşovia s-a declarat pregătită să dea Kievului toate avioanele sale de vânătoare - aproximativ 30.

Însă trimiterea unor avioane moderne, de concepţie occidentală, urmează să fie discutată în continuare.

Mai multe ţări şi-au afişat deschiderea în acest sens, iar o decizie ar urma să fie posibilă ”până în vară”, a anunţat ministrul danez al Apărării.

Acesta va fi unul dintre subiectele aflate în centrul discuţiilor la Ramstein, unde se reunesc reprezentanţi ai aproximativ 50 de ţări.

⚡️A meeting of the Contact Group on Defense Issues in the "Ramstein" format has begun in Germany.

During his speech, US Defense Secretary Lloyd Austin said that since the beginning of the invasion, NATO has provided $55 billion in military aid to Ukraine

👉Follow@Flash_news_ua pic.twitter.com/yYcLRR1Dav