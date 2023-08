Povestea emoționantă a unui tânăr ucrainean care și-a pierdut ambele picioare pe front. Și-a depășit trauma devenind un balerin celebru VIDEO/FOTO

Un tânăr ucrainean care a rămas fără ambele picioare după ce a fost rănit pe front a devenit un balerin celebru. Înainte de a merge la război, Oleksandr Bydko, în vârstă de 27 de ani, lucra ca grafician și barman.

În august 2022, el a fost aruncat în aer într-un tranșeu lângă Izium, în nord-estul Ucrainei.

”Stând întins pe burtă, nici măcar nu am auzit șuieratul obuzului. Tot ce am simțit a fost durerea infernală, un miros sufocant și pământ în nas”, a povestit el, potrivit Știrile PROTV.

Medicii au făcut eforturi pentru a-i salva un picior, însă nu au reușit, fiind nevoiți să i le amputeze pe ambele sub genunchi.

Cu o voință de fier, tânărul a devenit un model pentru alți soldați care vor să depășească traumatismele provocate de război. El a ales să nu se dea bătut și s-a înscris într-o trupă de balet. Recent, a postat un videoclip în care conduce dansul într-un balet despre război.

Oleksandr Budko a mers alături de compania United Ukrainian Ballet într-un turneu în SUA, dansând în fața a până la 3.000 de spectatori, cu și fără picioarele sale protetice, potrivit Daily Star.

”Ce mă motivează să continui să merg mai departe? Oamenii. Când aud că exemplul meu îi ajută, înțeleg că fac totul bine”, a spus el.

Nothing can break Ukrainians💪🏼🇺🇦

Oleksandr Budko, Ukrainian defender, who lost his legs fighting for his homeland, performs on stage at the California Theatre with the United Ukrainian Ballet. pic.twitter.com/yVzr2iHMDX