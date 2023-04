Armata ucraineană a făcut publică o nouă înregistrare din care reiese că apelează și la ”muniție” neconvențională pentru a distruge tancurile rusești.

În videoclipul distribuit de site-ul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează încă de la începutul războiului evoluția armamentului din ambele tabere, ucrainenii folosesc în loc de grenade ”baloane Molotov”.

”În est, Brigada 45 de Artilerie ucraineană a lovit un tanc rusesc T-90M cu un sistem ATGM Kornet (sistem cu rachete ghidate caturat de la ruși - n.red) din seria 9K129, apoi a folosit o dronă pentru a arunca două ”baloane Molotov” pe tancul avariat”, se arată în postarea de pe Twitter.

#Ukraine: In the East, the Ukrainian 45th Artillery Brigade hit a Russian T-90M tank with a captured 9K129-series Kornet ATGM system, then used a drone to drop two "Molotov Balloons" on the damaged tank. pic.twitter.com/nL2xQXqaMi