Cum arată tancul fabricat de ucraineni, care este gata să fie aruncat în luptă. ”Oplot” a fost testat chiar de ministrul Apărării VIDEO

Armata ucraineană este gata să trimită pe câmpul de luptă primele tancuri fabricate în țară, la Harkov.

Anunțul a fost făcut vineri, 12 mai, de ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov.

Oficialul de la Kiev a postat un videoclip cu un test drive al noului tanc, denumit ”Oplot”.

”Este întotdeauna o plăcere să testăm echipamentele de conducere care merg în prima linie a frontului. Dar, când este vorba de echipamente ucrainene, este de multe ori mai plăcut. Sunt convins că un tanc ucrainean, precum Oplot, ar trebui să fie în fruntea coaliției de tancuri”, a spus el.

We believe that our Leopards, Challengers, and Abramses could use some good company.

Nothing is a better bet than the Oplot, which was developed in Ukraine and will be serially produced for the #UAarmy! pic.twitter.com/frYz3yE5VU