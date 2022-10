Ministerul Apărării din Ucraina a făcut public un videoclip în care soldații testează un tanc rusesc T-90A, de ultima generație, pe care l-au capturat.

Tancul, care este în perfectă stare de funcționare, a fost testat de comandantul Brigăzii 92 Mecanizate.

”Colonelul Pavlo Fedosenko, erou al Ucrainei, apărător al Harkovului, comandantul Brigăzii 92 Mecanizate, conduce un tanc rusesc model T-90A capturat de armata ucraineană. Programul rusesc de împrumut și închiriere (land-lease - n.r.) continuă”, a scris ironic în mesajul postat pe Twitter de Ministerul Apărării din Ucraina.

Colonelul s-a declarat încântat de felul în care pornește tancul în discuția cu soldații:

Col. Fedosenko: Mamă, cum pornește!

Soldat: Are două baterii, o ia la sfert.

