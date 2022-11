Momentul când un tanc rusesc este distrus de la mică distanță de un singur soldat ucrainean VIDEO

Noi imagini cu un atac asupra unui tanc rusesc T-80BV din Ucraina au apărut pe rețelele de socializare.

Imaginile au fost filmate din dronă, în estul Ucrainei.

Soldatul a așteptat ca tancul să treacă de locul în care era ascuns și apoi iese din pădure și trage cu un lansator de rachete de la mică distanță.

În imagini se obervă că tancul a fost lovit din plin.

După lovitura lansată de soldatul ucrainean, urmată de o explozie, din tanc pare a fi lansată o grenadă fumigină, posibil din cauza unei avarii.

La scurt timp, tancul în flăcări se oprește la marginea pădurii. Cel mai probabil, echipajul a murit.

#Ukraine: A Ukrainian paratrooper of the 95th Air Assault Brigade ambushed a Russian T-80BV tank at close range in the East. It was destroyed. pic.twitter.com/p9CzuhdYHa