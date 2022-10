Momentul de neînțeles când un tanc rusesc intră direct într-un șir de mine extrem de vizibile: ”Rezultatul este cel așteptat” VIDEO

Un tanc rusesc a fost filmat în timp ce ”atacă” un șir de mine plasat pe o șosea, deși era extrem de vizibil.

Video-ul a fost postat pe pagina de Twitter Ukraine Weapons Tracker.

Vehiculul este un vechi blindat amfibiu MT-LB, intrat în dotarea forțelor armate sovietice înspre sfârșitul anilor 1950, potrivit Adevărul.

”Un șofer, aparent cu vedere foarte limitată, a intrat într-un șir de mine antitanc TM-62. Rezultatul este cel așteptat”, se arată în mesajul care însoțește filmarea.

#Ukraine: A Russian MT-LB driver, apparently with very limited vision, drove into a row of TM-62 anti-tank mines. The result is as expected. pic.twitter.com/Efp9ML2txu