Momentul inexplicabil când un tanc rusesc trece în viteză peste minele puse pe drum de forțele ruse: ”Echipajul a supraviețuit, deși probabil a avut o zi destul de proastă” VIDEO

Un nou videoclip care a surprins un gest greu de explicat al soldaților ruși circulă pe rețelele de socializare.

Filmarea a suprins momentul în care un tanc rusesc T-62M a trecut cu viteză peste un rând de mine antitanc așezate vizibil în rând de-a lungul unui drum.

Videoclipul a fost distribuit de site-ul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează încă de la începutul războiului evoluția armamentului din ambele tabere.

Incidentul, care a avut loc lângă Bahmut, potrivit sursei citate, este surprinzător în condițiile în care, cel mai probabil, minele antitanc au fost puse chiar de forțele rusești.

Tancul a sărit în aer.

”Se pare că tot echipajul a supraviețuit, deși probabil a avut o zi destul de proastă”, comentează, ironic, cei care au postat videoclipul.

#Ukraine: A Russian T-62M tank drove over a quite obvious row of TM-62 anti-tank mines near Bakhmut, #Donetsk Oblast.

Appears that all the crew survived, although they probably had quite a bad day. pic.twitter.com/yseY23Bagf