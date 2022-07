Un tanc T-34 din Al Doilea Război Mondial a fost dat jos de pe soclul unui monument din orașul ucrainean Lisiceansk de militarii ruși și folosit pe post de ”barieră” la un punct de control al orașului.

Imaginile au fost făcute publice de Nexta.

”A doua armată din lume folosește piese de muzeu pe post de sperietori, nimic surprinzător”, este mesajul ironic care însoțește video-ul.

🤡 In #Lysychansk, the invaders dragged a T-34 tank stolen from a pedestal to one of their checkpoints.

The "second army of the world" uses almost museum exhibits as a scarecrow, nothing surprising. pic.twitter.com/RjJYkHsRLQ