Armata rusă a trimis pe frontul din Ucraina un tanc vechi îmbunătățit cu componente care ar fi fost considerate de ultimă generație în urmă cu 50 de ani.

Din fotografiile care au fost distribuite pe rețelele de socializare reiese că este vorba despre un tanc T-62. Mecanismul său de tragere a fost modernizat prin instalarea unui sistem de țintire 1PN96MT-02.

Armata rusă ar face referire la această nouă variantă de tanc cu denumirea de ”T-62M obr. 2022”.

În ultimul an, armata rusă a pierdut în Ucraina peste 60 de tancuri T-62, unele dintre ele, capturate de ucraineni, fiind transformate în vehicule de intervenție, potrivit Adevărul.

#Ukraine: It appears we have the first sighting of a new Russian T-62 modernization in the combat zone - a so-called "T-62M obr. 2022".

Tanks of this model received a new 1PN96MT-02 thermal sight instead of the old optics however even ERA wasn't installed. pic.twitter.com/DnurwBnGIk