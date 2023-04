Cum arată tancurile AMX-10 primite de Ucraina din Franța: ”Pot fi comparate cu puști de lunetiși pe roți rapide” VIDEO

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a prezentat marți, 18 aprilie, tancurile AMX-10 primite din Franța.

Într-o postare pe Twitter, ministrul ucrainean a precizat că un astfel de tanc poate fi comparat cu ”o pușcă de lunetist pe roți rapide” și le-a mulțumit francezilor și președintelui Emmanuel Macron pentru sprijinul puternic.

”Am convenit să numim AMX-10 „pușca de lunetist pe roțile rapide”.

Aceste mașini rapide și moderne, cu arme puternice, ne vor ajuta să ne eliberăm teritoriul.

Așa arată Libertatea, Egalitatea și Fraternitatea”, a scris Oleksii Reznikov.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0