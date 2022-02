Serviciile americane de informații cred că a fost dat ordinul ca Rusia să invadeze Ucraina, potrivit CBS News, într-o informație transmisă luni, 21 februarie.

Forțele ruse depășesc în număr forțele ucrainene de apărare, au declarat mai multe surse din serviciile secrete, potrivit CNN. Cea mai mare parte din armata lui Putin se află acum la 80 de kilometri de graniță.

SUA au împărtășit, de asemenea, informații cu aliații săi că, pe lângă Kiev, și alte orașe mari din Ucraina ar putea fi vizate, inclusiv Harkov, Odesa și Herson.

Un alt semn alarmant este faptul că au apărut imagini cu tancuri rusești și vehicule blindate marcate cu litera „Z”, care se îndreaptă spre granița cu Ucraina. Vehiculele sunt marcate cu litere albe distinctive în interiorul unui pătrat pentru a evita focul prietenesc odată cu începerea acțiunilor militare, scrie presa britanică. Peste 200 de vehicule militare inscripţionate cu „Z” au fost suprinse la Berşakovo, Maksimovka şi Şebekino, în regiunea Belgorod.

Rusia poate invada Ucraina cu 200.000 de soldați și 500 de avioane de război, potrivit rapoartelor sumbre ale serviciilor de informații americane.

Imaginile arată că convoaiele de echipamente militare rusești, inclusiv rachete și tancuri, sunt mutate la o distanță de patru kilometri de granița cu vecinul său.

Pericolul informațiilor falsificate

Pe măsură ce Rusia a continuat să grupeze trupe în jurul Ucrainei, liderii occidentali au spus în mod repetat că oficialii săi vor produce știri false menite să creeze un pretext pentru invazie.

În ultimele zile, numeroase videoclipuri care se potrivesc acestei descrieri au circulat în presa rusă.

Acestea pretind să dezvăluie atacurile ucrainene asupra regiunilor separatiste Lugansk și Donețk, determinând o evacuare în masă a civililor care locuiesc acolo.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că o astfel de activitate ar putea avea „consecințe ireparabile”, aparent un eufemism pentru război.

Video manipulat despre atac chimic

Liderii separatiști din Donețk au publicat vineri, 18 februarie, un videoclip despre care pretind că arată o încercare a Ucrainei de a arunca în aer un depozit de clor din Horlivka.

Agențiile de presă ruse, inclusiv TASS și Ria Novosti, au susținut povestea, spunând că încercarea a fost dejucată.

Anatomy of a Russian Seperatist False Flag - On February 18th the Telegram channel of the press service of the People's Militia of the Donetsk People's Republic published the following video, claiming to show a sabotage operation targeting chlorine tankshttps://t.co/Syk8NG2zKx pic.twitter.com/R4mfggxbPg — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 20, 2022

Videoclipul presupusului incident ar fi fost recuperat de pe cadavrul unui sabotor vorbitor de poloneză, a scris fondatorul site-ului de ivestigații Bellingcat, Eliot Higgins, pe Twitter.

Dar, a remarcat Higgins, metadatele din videoclip au arătat o dată de creare de 8 februarie și un folder de proiect datat din 4 februarie, cu mult înainte de atacul care se presupune că a avut loc pe 18 februarie.

De asemenea, în metadate sunt indicii că la clip au fost adăugate alte surse audio și video.

However, the online community started to quickly identify a number of issues with the evidence presented. @oldLentach examined the metadata from the video, and discovered a media creation data of Feb 8th, and a Feb 4th project folder date.https://t.co/I25c7QXsIt — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 20, 2022

Apel de evacuare „de urgență” aparent înregistrat în avans

Metadatele ridică îndoieli și asupra altor două clipuri postate de separatiști susținuți de Rusia.

Două videoclipuri separate, lansate pe 18 februarie, care îi arată pe liderii din Lugansk și Donețk ordonând evacuări aparent spontane, au fost etichetate ca fiind create pe 16 februarie, cu două zile înainte, după cum a subliniat CNN.

O mașină distrusă ridică multe semne de întrebare

Autoritățile separatiste proruse au susținut vineri, 18 februarie, că un jeep parcat și fără nimeni înăuntru a fost aruncat în aer lângă o clădire guvernamentală din Donețk. Autoritățile de la Donețk au dat vina pe ucraineni.

Mașina i-a aparținut șefului poliției separatiste din Donețk, Denis Sinenkov, conform jurnalistului de la Financial Times Max Seddon.

Un oficial american a acuzat Rusia că se află în spatele atentatului cu mașina cu bombă.„Anunțuri ca acestea sunt noi încercări de a ascunde prin minciuni și dezinformare că Rusia este agresorul în acest conflict”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA".

Imaginile care compară vehiculul bombardat cu o imagine veche a unui Patriot UAZ despre care se presupune că îi aparține lui Sinenkov au apărut online.

Deși plăcuța de înmatriculare era aceeași, corpul mașinii distruse părea a fi cel al unui vehicul mai vechi, mai puțin valoros.

I kid you not. Not only did the separatists prerecord the evacuation videos, but they also didn’t want to blow up the DNR militia head’s expensive UAZ Patriot so badly, they put its number plates on a different old UAZ worth a thousand bucks. Spotted by @djxtrees pic.twitter.com/7fEHEWDPXA — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) February 19, 2022

Duminică, secretarul de stat al SUA Anthony Blinken a declarat pentru CNN că a văzut că operațiunile rusești sub „steag fals” se concretizează, deși nu a oferit detalii.

Cu o zi înainte, premierul britanic Boris Johnson a avertizat, de asemenea, că Rusia creează „o rețea de informații false menite să prezinte orice atac rusesc ca răspuns la o provocare”.

