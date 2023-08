Tancurile rusești distruse de forțele ucrainene au fost expuse în centrul Kievului, în ajunul zilei independenței VIDEO

Autorităţile ucrainene au aliniat luni, 21 august, în centrul capitalei Kiev ceea ce a mai rămas din tancuri şi vehicule de luptă ruseşti distruse, în condiţiile în care ucrainenii se pregătesc în această săptămână să marcheze Ziua Independenţei, a doua în vremuri de război, transmite Reuters.

Sărbătoarea naţională de joi, 24 august, care marchează 32 de ani de independenţă postsovietică de Moscova, are loc la exact 18 luni de când Rusia şi-a lansat invazia pe scară largă asupra statului vecin din sud.

Oamenii s-au deplasat pe Strada Kreşceatîk, în inima capitalei ucrainene, privind blindatele carbonizate şi alte elemente ale echipamentelor de luptă ruse, aranjate într-un şir lung, ca o paradă militară a morţilor, remarcă Reuters.

At last, my tanks now fill the streets of Kiev.

