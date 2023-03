Momentul când o coloană de tancuri rusești este prinsă într-o ambuscadă, în Donețk. Blindatele, spulberate de rachete Javelin VIDEO

Armata ucraineană a făcut publică o nouă înregistrare video în care arată pierderile suferite de armata rusă.

O coloană alcătuită din cel puțin 7 blindate rusești a fost surprinsă într-o ambuscadă în timp ce se deplasa în șir indian pe un drum îngust în apropiereaa localității Vodiane, din regiunea Donețk.

Cel puțin trei tancuri T-80 BV și un blindat de tip BMP-2M au fost distruse după ce militarii ucraineni au lansat asupra lor mai multe rachete antitanc Javelin.

Trei militari ruși sunt văzuți în timp ce fug dintr-o mașină blindată cuprinsă de flăcări.

Spre finalul înregistrării se observă, de asemenea, că un tanc este lovit - cel mai probabil de un proiectil de artilerie - în timp ce un altul este aproape simultan distrus de o explozie care provoacă aruncarea în aer a turelei.

#Ukraine: Three Russian tanks (presumably T-80BV) and a modernized BMP-2M infantry fighting vehicle were destroyed by the Ukrainian 36th Marine Brigade using ATGMs including FGM-148 Javelin in Vodyane, #Donetsk Oblast.

An impressive turret toss included. pic.twitter.com/4sLUvyUN68