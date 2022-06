Noi imagini care dovedesc lipsurile cu care se confruntă armata rusă pe frontul din Ucraina au fost făcute publice pe internet.

De teama sistemelor moderne de rachete antitanc ale forţelor armate ucrainene, armata lui Putin încearcă să facă diverse improvizații pentru a îmbunătăți rezistența vehiculelor militare.

Noile imagini arată cum, în lipsa unui blindaj reactiv-exploziv, rușii au pus pe tancuri plase metalice umplute cu pietre

A Russian T-72B3 tank with rock armor on its sides.https://t.co/q6lyeSaBJr pic.twitter.com/28GDHL5e8I