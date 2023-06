Unele țări NATO ar putea trimite trupe în Ucraina. Avertismentul fostului șef al alianței, actual consilier al lui Zelenski VIDEO

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că unele state membre ale alianței ar putea lua decizia de a trimite trupe în Ucraina, dacă aliații nu vor oferi țării garanţii de securitate la summitul de la Vilnius, din 11-12 iulie, relatează The Guardian.

NATO nu poate intra în război alături de Ucraina, pentru că astfel ar generaliza conflictul - o linie roşie.Organizaţia nu are, de altfel, faţă de Kiev, obligaţia prevăzută de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, a principiului ”apărării comune”, deoarece Ucraina nu este membră NATO.

Însă unele dintre statele membre NATO ar putea încerca să acţioneze în mod independent, estimează fostul secretar general al NATO Anders Rasmussen.

Ukraine should be invited to join NATO–––Rasmussen

Former Nato Secretary General Anders Rasmussen wants Ukraine to join NATO at this year's Vilnius Summit in July.

Rasmussen who is a special advisor to Zelensky warned that if the United States and other member states said no to… pic.twitter.com/GIsUWktSic