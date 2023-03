Câți ani de închisoare a primit tatăl elevei din Rusia care a prezentat la școală desene anti-război. Bărbatul își crește singur fiica FOTO

Un bărbat din Rusia a fost condamnat la închisoare după ce fiica sa a prezentat la școală desene anti-război, a anunțat marți, 28 martie, grupul pentru drepturile omului OVD-Info, relatează The Guardian.

Alexei Moskaliov, un părinte singur din orașul Yefremov, aflat la aproximativ 250 de km la sud de Moscova, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru discreditarea armatei.

El a ajuns în atenția oamenilor legii în aprilie anului trecut, după ce fiica sa, în vârstă de 12 ani, a făcut la școală mai multe desene anti-război în care rușii bombardau o familie din Ucraina sau pe care a scris ”Glorie Ucrainei!”

‼️ Masha, a 12 year old Russian girl, drew a picture in support of Ukraine. The regime’s authorities beat up Masha’s father, stole his savings, detained him and sent the girl to an orphanage. 1/6 pic.twitter.com/GC38LbeHXq