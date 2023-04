Resursele de deminare în Ucraina sunt limitate, ținând cont de volumul imens de lucru al echipelor de specialitate. Pentru a-și putea lucra pământurile pe care rușii au ascuns mine, unii fermieri iau măsuri drastice, relatează Kyiv Post.

Oleksandr Krivțun, șeful unei cooperative agricole din satul Hrakove, Harkov, nu a mai așteptat sosirea echipelor de deminare. El și-a ”tunat” un tractor, transformându-l într-un utilaj improvizat de deminare.

Cazul a fost făcut public recent de Ministerul ucrainean al Apărării.

”Costul pâinii ucrainene. Săpătorii abia au timp să demineze zonele populate și principalele căi de comunicații după ocupația rusă. Oleksandr Kryvtsun, un fermier din satul Hrakove din regiunea Harkov, a trebuit să-și construiască propriul tractor pentru a-și demina câmpurile”, se arată în mesajul postat pe Twitter.

În zona respectivă, Serviciul pentru Situații de Urgență a găsit aproximativ 250 de mine antitanc și 10 mine antipersonal.

În video-ul postat, fermierul a dat detalii despre ”tractorul blindat” folosit pentru deminarea minelor, spunând că poate fi comandat prin radio. Baza sistemului improvizat de deminare o constituie blindajul unui vehicul de luptă abandonat de ruși. El speră că tractorul T150, care are în partea frontală o rolă lată, prevăzută cu flanșe grele, va arunca minele sau le va detona, îndepărtând în același timp vegetația pentru a pregăti terenul de însămânțare.

