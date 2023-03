Forțele armate ucrainene au postat pe rețelele de socializare un videoclip cu un atac asupra unor lansatoare de rachete ale rușilor.

Atacul a avut loc în apropierea satului Novonîkanorivka din regiunea Lugansk, în timp ce rușii încercau să ascundă într-o pădure trei lansatoare multiple de rachete Uragan BM-27.

Loviturile au fost urmate de explozii puternice.

Administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker folosesc denumirea alternativă a lansatorului, Uragan 9P140, dar este vorba de același vehicul de luptă.

#Ukraine: Three Russian Uragan 9P140 220mm multiple rocket launchers were destroyed by Ukrainian artillery near Novonykanorivka, #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/7ngJBUXPJo