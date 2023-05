Explozie pe o cale ferată din regiunea Briansk, la granița cu Ucraina. Un tren de marfă al rușilor a deraiat și s-a răsturnat VIDEO

O explozie a provocat marţi, 2 mai, pentru a doua zi consecutiv, deraierea unui tren de marfă în regiunea rusă Briansk, ce se învecinează cu Ucraina, relatează Reuters.

Oficialii ruşi spun că grupuri de sabotaj pro-ucrainene sunt responsabile pentru mai multe atacuri care au avut loc acolo de când Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.

”Un dispozitiv exploziv neidentificat a sărit în aer în apropierea gării Snejetskaia. Nu s-au înregistrat victime”, a scris guvernatorul regional din Briansk, Aleksandr Bogomaz, pe Telegram. ”Ca urmare a incidentului, o locomotivă şi mai multe vagoane ale unui tren de marfă au deraiat”, a adăugat el, fără a preciza cine este responsabil.

Operatorul căilor ferate ruseşti declarase anterior că 20 de vagoane au ieşit de pe şine din cauza unei ”intervenţii neautorizate”.

Snejetskaia se află în estul regiunii Briansk, la sud-est chiar de oraşul Briansk.

The "rail partisans" sabotaged the Bryansk region again

Three explosions occurred on the railroad tracks near Snezhetskaya station in the Bryansk region. Several wagons of a freight train derailed and overturned. pic.twitter.com/ubMNrCxGtm