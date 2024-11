Trump Jr, despre decizia lui Biden de a lăsa Ucraina să lovească profund în Rusia: „Imbecili!”

Donald Trump Jr, fiul cel mare al fostului și viitorului președinte american, a criticat pe Twitter decizia Casei Albe de a permite Ucrainei să folosească rachetele primite de la Statele Unite pentru lovituri profunde în Rusia.

„Complexul militar-industrial pare că vrea să se asigure că va începe Al Treilea Război Mondial înainte ca tata să poată face pace și să salveze vieți. Trebuie să obținem miliardele de dolari. Viața nu contează! Imbecili!”, a scris Trump Jr pe Twitter.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh