Trump a zis că Putin este nerăbdător să se vadă cu el ca să pună punct războiului din Ucraina. Cum se vede conflictul prin ochii președintelui-ales al SUA VIDEO

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a spus că vrea să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Kremlin ar fi nerăbdător pentru summitul cu fostul și viitorul său omolog de la Washington. Trump a spus asta în timpul discursului susțin în cadrul evenimentului politic conservator „AmericaFest” din Phoenix, Arizona.

„Este ceva ce vreau să fac rapid iar președintele Putin a spus că vrea să se vadă cu mine cât de repede se poate. Trebuie să așteptăm un pic. Dar trebuie să terminăm acest război oribil, oribil. Numărul de soldați care mor... Este câmp deschis și plat, sunt gloanțe puternice, sunt arme puternice, care se lovesc doar de corpuri umane. Zboară drept. Nimeni nu a mai văzut așa ceva. Milioane de soldați au murit” a spus Donald Trump

Trump: "President Putin has said he want to meet with me as soon as possible." pic.twitter.com/2vo4P6o0v2