Trupe din Oseția de Sud, văzute pe străzile din Melitopol VIDEO

Unități militare din Oseția de Sud au fost văzute pe străzile din Melitopol, putând fi identificate și după steag. Oseția de Sud este o republică autonomă din Georgia care și-a proclamat unilateral independența în 1990. Neoficial, independența Oseției de Sud este sprijinită de Rusia.

🇺🇦🇷🇺🚨| First visual confirmation of the presence of South Ossetia units in Ukraine (Melitopol). pic.twitter.com/2nWge4uA5h