Trupele speciale rusești, decimate în Ucraina. Câți ani durează formarea militarilor de elită VIDEO

Forţele Speciale ruse Spetsnaz au pierdut până la 90% dintre militarii de elită în Ucraina, potrivit documentelor clasificate americane divulgate pe reţele de socializare, dezvăluie The Washington Post (WP).

Iritat de faptul că trupele ruse nu avansează pe front, comandamentul rus a decis încă de la începutul războiului să trimită Forţe Speciale pe front, pentru a desfăşura misiuni obişnuite, mai arată documentele.

Aceşti militari de elită - formaţi să desfăşoare misiuni clandestine - au suferit pierderi extrem de importante în spatele liniilor ucrainene.

Documente clasificate divulgate pe reţele de socializare, consultate de WP, arată că ”(brigăzile Spetsnaz desfăşurate), cu excepţia uneia dintre cele cinci care au revenit din operaţiuni de luptă în Ucraina la sfârşitul verii lui 2022, au suferit pierderi importante”.

Atfel, a 22-a Brigadă Spetsnaz din cadrul Gărzii a suferit pierderi de până la 90%.

