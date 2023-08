Trupele speciale ucrainene au debarcat joi dimineață, 24 august, în peninsula Crimeea, în cadrul unei operațiuni militare în regiunea Tarhanut.

Anunțul a fost făcut de serviciile militare de informații ucrainene (GUR).

În bătălie au fost implicate ambarcațiuni și avioane.

Unique footage from the GUR: the unit of the GUR of the Artan MO is performing a combat mission on the territory of the Ukrainian Crimea🔥

"Greetings to everyone with a view of the Crimean Peninsula! Happy Independence Day! Glory to Ukraine!" pic.twitter.com/qo55uCDzOy