Forțele rusești din Ucraina par să folosească covoare, crengi și fân pentru a-și acoperi vehiculele blindate, un posibil semn că nu li s-a oferit echipament de camuflaj adecvat, potrivit publicației Washington Post.

Un videoclip cu o luptă între ucraineni și ruși, care circulă pe rețelele de socializare, arată un vehicul militar rusesc cu crengi de pin lipite pe o parte.

Video of Russian troops in combat after their convoy came under Ukrainian attack. pic.twitter.com/RgsqgyIbWa

Un alt videoclip arată cum trupele rusești acoperă un vehicul blindat cu o prelată și covoare.

It looks as though Russian paratroopers are using carpets and rags to camouflage their armored vehicles from Ukrainian UAVs. https://t.co/6esF7n9h6R pic.twitter.com/W9gPtvlmFi