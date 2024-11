Nord-coreenii își aduc propriile tunuri pe front. Rusia nu mai are și pentru ei. Cum au fost surprinse armele nord-coreene FOTO

După ce a trimis carne de tun, Kim Jong-un îi trimite acum lui Vladimir Putin și tunuri. Enigmaticele tunuri autopropulsate nord-coreene Koksan au fost fotografiate în timp ce erau transportate cu trenul, probabil către linia frontului. Aceste arme sunt cunoscute în Occident, pentru că au fost capturate de la armata irakiană în timpul invaziei din 2003. Experții militari spun că M1989 Koksan, botezat așa după numele orașului unde a fost văzut prima oară, pare să fie tunul cu cea mai lungă rază de acțiune din arsenalul Coreei de Nord, dar prezintă numeroase capcane pentru ruși.

Primele imagini cu armele nord-coreene au fost puse pe diverse conturi rusești de Telegram, de unde au fost preluate de analiști OSINT occidentali și puse pe Twitter. În fotografii se văd cel puțin două obuziere autopropulsate M1989 Koksan, așa cum au fost botezate ele în Occident, într-un tren de marfă. Ulterior, imaginile au fost geolocalizate în orașul Krasnoiarsk din centrul Rusiei, mai mult sau mai puțin la jumătatea drumului din Coreea de Nord și Ucraina.

🚨 I was able to geolocate and thus confirm that the photo of North Korean M-1978/1989 Koksan 170mm SPGs was taken in Russia.

Obuzierele nu par să fie unele obișnuite. Au galeții cu margini albe, tratamentul pe care îl primesc vehiculele nord-coreene care participă la paradele militare de la Phenian, pe sub ochii lui Kim. Unii internauți s-au întrebat, legitim, cum arată vehiculele obișnuite ale Coreei de Nord, dacă vehiculele de paradă sunt singurele capabile să fie trimise la o luptă reală.

Another first: North Korea's longest-range non-rocket artillery weapon 170mm M-1989 Koksan SPG has been spotted somewhere in Russia.

Ads

Range: Up to 40 km with standard munitions.

Up to 60 km with rocket-assisted shells.

Firing Rate: Capable of firing 1-2 shells every five… pic.twitter.com/4GoUKRUwQV