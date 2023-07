Sute de turiști ruși de pe un vas de croazieră, întâmpinați cu huiduieli și imnul Ucrainei în Georgia VIDEO

Peste 800 de turiști ruși de pe un vas de croazieră au avut parte de o surpriză neplăcută când au ajuns în portul georgian Batumi, relatează BBC.

Vasul de croazieră Astoria Grande ajuns în portul Batumi via Turcia joi dimineață, după ce în urmă cu 5 zile plecase de la Soci. Turiștii ruși au avut la dispoziție o zi pentru a vizita orașul.

După-amiază, când se întorceau la pachebot, turiștii au fost întâmpinați de un grup de protestatari care și-au exprimat revolta față de invazia Rusiei în Ucraina. Manifestanții s-au arătat nemulțumiți și de răspunsurile unor pasageri ruși la întrebările jurnaliștilor georgieni. Cu puțin timp înainte, turiștii fuseseră intervievați de jurnaliști.

If Russians think they are not going to face Ukraine and our support for Ukrainians in every inch of Georgia , they are wrong and were proven wrong by people of Batumi today. Cruise ship has left earlier than scheduled with the anthems of Georgia and Ukraine as a gift from 🇬🇪. pic.twitter.com/2aoEpQLIU5

O turistă a declarat că se afla în Abhazia, o regiune separatistă din Georgia pe care Tbilisi o consideră ocupată de Rusia. Potrivit acesteia, Rusia a eliberat Abhazia de Georgia.

Listening to the interviews of the Russians who came from Sochi to Batumi with the cruise ship: “This is the first Russian ship coming to Georgia in the past 7 years...”

No Georgia isn’t your Любимая Грузия, regardless of how accommodating restaurants and hotels in Batumi are. pic.twitter.com/ZhhBD9UITS