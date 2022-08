Ucraina a primit acces la ICEYE. Sateliții pot fotografia rapid mișcările trupelor ruse FOTO

Ucraina a primit acces la unul dintre sateliții ICEYE, liderul global în monitorizare prin sateliți radar.

ICEYE a semnat un contract cu Serhiy Prytula Charity Foundation, care va oferi guvernului Ucrainei capabilitățile de imagistică prin satelit (SAR) de la ICEYE.

Sateliții ICEYE pot fotografia Pământul oricând, în orice condițiile meteorologice. Datele sunt actualizate la câteva ore, un avantaj tactic în confruntările cu armata rusă.

Potrivit acordului, ICEYE va transfera capacitățile complete ale unuia dintre sateliții săi SAR aflati deja pe orbită pentru a fi folosit de către guvernul Ucrainei. În plus, ICEYE va oferi acces la constelația sa de sateliți SAR, permițând Forțelor Armate ucrainene să primească imagini din satelit aproape în timp real, notează Digi24.

Prima imagine publicată de ICEYE după semnarea contractului este cu podul de peste strâmtoarea Kerci, care leagă peninsula Crimeea de Rusia.

ICEYE is providing the Government of Ukraine with access to its radar satellite imaging constellation. Read more on the agreement with @CharityPrytula in our press release. https://t.co/AajBp5QAej