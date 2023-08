Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii Rusiei pentru a fi primită în NATO. Declarația controversată a unui înalt oficial al alianței

Un înalt oficial al NATO a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la unele teritorii ocupate de ruși dacă vrea să adere la alianță, potrivit SkyNews.

Stian Jenssen, șeful de cabinet al secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit marți, 15 august, cu presa norvegiană.

De mai mult timp, Stoltenberg a evitat cu prudență întrebările despre ce ar trebui să facă Ucraina pentru a pune capăt războiului. Șeful NATO a răspuns constant că decizia privind începerea unor negocieri cu Rusia aparține doar Ucrainei, nu unor țări terțe.

În timp ce Jenssen a reiterat această linie, el a oferit însă indicii că Ucraina ar putea avea într-adevăr o cale de intrare în NATO.

”Există o mișcare semnificativă în chestiunea viitoarei aderări la NATO a Ucrainei. Este în interesul tuturor ca războiul să nu se repete”, a spus el.

”Rusia are dificultăți din punct de vedere militar și pare nerealist că poate ocupa noi teritorii. Acum este mai degrabă o chestiune legată de cum reușește Ucraina să le recupereze”, a adăugat oficialul NATO.

Întrebat de jurnaliștii de la ziarul norvegian VG dacă Ucraina trebuie să cedeze pământ pentru a obține pacea și aderarea la NATO, Jenssen a sugerat că această chestiune a fost deja discutată în cadrul alianței.

”Nu spun că trebuie să fie așa, dar ar putea fi o posibilă soluție”, a adăugat el.

Această soluție ar fi însă contrară obiectivelor președintelui Volodimir Zelenski. Printre cele 10 puncte pe care le include planul său de pace, unul prevede restabilirea granițelor Ucrainei care erau înainte de invazia rusă.

The head of the NATO secretary-general's office has admitted that Ukraine may receive membership in the alliance in exchange for territorial concessions to Russia.

"I believe that one of the solutions may consist in Ukraine giving up territories and getting NATO membership in… pic.twitter.com/yflOwsCrRs