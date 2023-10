Ucraina a distrus un sistem rusesc de apărare antiaeriană în Crimeea cu o rachetă americană ATACMS. Reacția Kremlinului VIDEO

Armata ucraineană a anunțat luni, 30 octombrie, că a ”lovit cu succes” un sistem rusesc de apărarea antiaeriană în Crimeea anexată, duminică noapte, într-un atac cu rachetă de tip ATACMS (Army Tactical Missile System), relatează AFP.

”Forţele armate ale Ucrainei au lovit cu succes o instalaţie strategică a sistemului de apărare antiaeriană pe coasta de vest a Crimeei”, anunţă pe Telegram Centrul Comunicaţiilor Strategice al armatei ucrainene - fără să facă alte precizări.

Cotidianul conservator britanic The Telegraph scrie că, potrivit unor surse ruseşti, acest atac s-a soldat cu 17 morţi.

It is possible that the large missile strike recorded in Russian-occupied Crimea, near Sevastopol, could have been an ATACMS (Army Tactical Missile System) strike. Ukrainian forces have recently used U.S.-supplied ATACMS missiles for the first time, causing significant damage to… pic.twitter.com/YJUBzb30hM