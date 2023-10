Ucraina a fabricat "pelerine de invizibilitate". Cum îi vor ajuta acestea pe soldații care luptă cu Rusia - VIDEO

Ucraina susţine că a fabricat "pelerine de invizibilitate" care permit soldaţilor să nu fie depistaţi de drone şi camere cu termoviziune.

Ministrul ucrainean pentru digitalizare, Mihailo Fedorov, a prezentat miercuri o aşa-numită "mantie invizibilă", despre care afirmă că poate ascunde soldaţii pentru a nu fi depistaţi de camerele cu termoviziune şi de drone, relatează CNN.

Mantiile blochează radiaţiile termice, ceea ce se presupune că îl face pe soldat invizibil pentru inamic.

Pelerina a fost creată de Brave1, un proiect de tehnologie în materie de apărare sponsorizat de guvernul ucrainean.

