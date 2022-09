Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reproşat Berlinului marți, 13 septembrie, că nu a livrat blindate armatei țării sale, crescând presiunea asupra cancelarului german, Olaf Scholz, care se opune unei iniţiative singulare a Germaniei în acest sens, relatează France Presse.

”Semnale dezamăgitoare vin din Germania, în timp ce Ucraina are nevoie în prezent de tancuri Leopard şi Marder pentru eliberarea poporului nostru şi a-l salva de la genocid”, a scris Kuleba într-un mesaj pe Twitter.

”Nu există un singur argument raţional care să justifice de ce acest armament nu poate fi livrat, ci doar temeri abstracte şi scuze. De ce îi este frică Berlinului, iar Kievul nu se teme?”, se întreabă el.

Disappointing signals from Germany while Ukraine needs Leopards and Marders now — to liberate people and save them from genocide. Not a single rational argument on why these weapons can not be supplied, only abstract fears and excuses. What is Berlin afraid of that Kyiv is not?