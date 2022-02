O ucraineancă este aclamată pe rețelele de socializare după ce a înfruntat un soldat rus înarmat până în dinți și i-a oferit semințe de floarea-soarelui.

Femeia a spus că măcar florile ar trebui să crească dacă el ar muri acolo, pe pământul Ucrainei. „Sunteți invadatori, sunteți fasciști. Ce faceți pe pământul nostru cu atâtea arme? [...] Din acest moment, sunteți blestemați”, a strigat ea, stând la aproximativ un metru de soldat.

„Ia aceste semințe și pune-le în buzunare ca măcar floarea-soarelui să crească când vă culcați cu toții aici”.

Un alt bărbat ucrainean în vârstă le-a cerut socoteală soldaților ruși din Melitopol, ca unor copii de grădiniță. "Și eu sunt rus. La voi în țară nu aveți treabă?"

A man in #Melitopol told off #Russian soldiers who were driven into a senseless war. pic.twitter.com/KcC1pyyTBK