Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a anunțat joi, 30 noiembrie, la sediul Agenţiei Europene a Apărării (EDA), că după nouă ani consecutivi de creștere, cheltuielile militare ale Uniunii Europene au atins în 2023 o sumă-record de 270 de milioane de euro, relatează AFP.

Față de 2022, cheltuielile militare ale UE au crescut cu 30 de miliarde de euro.

Acesta este al nouălea an consecutiv de creştere în rândul statelor membre UE, în contextul în care mai multe dintre ele apără necesitatea unei creşteri semnificative a acestor cheltuieli, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

